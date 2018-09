Panika na bencinskem servisu: zamaskirani moški grozil z orožjem

DOMŽALE – V zgodnjih jutranjih urah se je v Domžalah zgodil rop.



»Dva moška naj bi s strelnim orožjem in z nožem grozila zaposlenim ter odtujila nekaj denarja,« nam je sporočil bralec.



Pri PU Ljubljana so incident potrdili: »Policisti so bili danes okoli 3. ure obveščeni o ropu prodajalne bencinskega servisa v Domžalah. Zamaskiran moški je vstopil v prodajalno in od zaposlenih z grožnjami in nožem zahteval gotovino. Poškodovan ni bil nihče.«



Ker preiskava trenutno še intenzivno poteka, več informacij ne morejo posredovati.