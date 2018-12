Padel in v bolnišnici umrl

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Na videz nedolžna nesreča se je končala tragično. FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES

Mlajši moški je sedel za volan, da bi avto prestavil nazaj, a je vrata pustil odprta, in ko se je avto premaknil, je z njimi zadel 73-letnika.

KOPER – Bizarna nesreča se je pred dnevi okrog poldneva pripetila na Ankaranski cesti. Na parkirišče pred trgovino je pripeljal 73-letni moški, ki pa je imel z avtom kar nekaj težav. Ker ga je kupil šele nedavno, ni znal prestaviti v vzvratno, ko je opazil, da ima moški težave, pa je do njega pristopil 22-letnik in se ponudil, da mu pomaga. Lastnik avtomobila, domačin, mu je hvaležno odstopil voznikov sedež, mladec je sedel za volan, vrata pa je pustil odprta.Triinsedemdesetletnik je stal ob avtomobilu in opazoval, kako je mlajši moški prestavil v vzvratno prestavo, ko je zapeljal nekoliko nazaj, pa je z vrati trčil v lastnika avtomobila, ki je posledično izgubil ravnotežje in padel. Dvaindvajsetletnik je nemudoma izstopil in ga povprašal, ali je z njim vse v redu, ko je starejši Koprčan odgovoril pritrdilno, pa je odšel. A vse ni bilo v redu. Nedolgo za tem je starejši občan v kolku začutil bolečine in poiskal zdravniško pomoč, nato pa je šlo vse še navzdol. Le nekaj ur pozneje so policisti koprske policijske uprave iz bolnišnice namreč obvestili, da je moški umrl zaradi zastoja srca.Dokaj srečno se je medtem končala prometna nesreča, ki se je pripetila na dolenjski avtocesti pri izvozu za Bič. Voznik, star 78 let, je med vožnjo proti Ljubljani nenadoma izgubil nadzor nad avtomobilom in trčil v varovalno ograjo, avto pa je odbilo na vozni pas, po katerem je pripeljala 46-letnica. Trčila je v avto 78-letnika, ta se je v nesreči huje ranil, mlajša voznica pa se je lažje poškodovala. Povzročitelju bodo policisti zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog. Nadzor nad avtomobilom je pred dnevi izgubil tudi voznik na cesti, ki povezuje Turnišče in Dobrovnik. Zapeljal je z vozišča, s sopotnikom pa sta ostala ujeta v zmečkani pločevini. S tehničnim posegom so ju rešili gasilci in ju predali reševalcem nujne medicinske pomoči.