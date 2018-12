DOBROVA – V petek ob 19.10 je v Ulici Vladimirja Dolničarja v Dobrovi (občina Dobrova - Polhov Gradec) moški padel in si poškodoval glavo. Gasilci PGD Dobrova so reševalcem NMP Ljubljana nudili pomoč pri oskrbi ter ga prenesli do reševalnega vozila, od koder so ga prepeljali v nadaljnjo oskrbo, poroča uprava za zaščito in reševanje.