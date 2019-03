Padel in drsel 200 metrov

Nesreča se je pripetila na Kaninu. FOTOGRAFIJI: Pu Nova Gorica

Moški je hodil zunaj urejenega smučišča.

Ranjenega Primorca so s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center.

KRANJ – Sončno in toplo vreme je bilo konec tedna kot nalašč za športne aktivnosti in ni jih bilo malo, ki so se podili po snežnih zaplatah, dokler te še vztrajajo po smučiščih. Športni izlet se je slabo končal za 59-letnika, ki se je huje ranil med hojo zunaj urejenega smučišča.Z deljivo snežno desko, ki se lahko uporablja kot smuči za turno smučanje ali pa se z zatiči sestavi v običajno snežno desko, je moški hodil pod vrhom Kanina proti Prestreljeniškemu oknu, ko mu je v deskarskih čevljih na poledeneli podlagi nenadoma zdrsnilo in zdrsel je približno sto metrov po snežišču, nato pa ga je vrglo prek skal na trdo snežno podlago, kjer se je močno udaril v glavo.Drsel je še nadaljnjih sto metrov in se na koncu le ustavil pri smučarski progi Veliki graben. Tam je hudo ranjen obležal, na smučišču so ga oskrbeli tamkajšnji reševalci, nato pa so ga s helikopterjem Slovenske vojske odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.Ko je padel, 59-letnik s severne Primorske ni nosil zaščitne čelade, imel jo je pripeto na nahrbtniku, zaradi česar so bile njegove poškodbe še toliko hujše. Prizorišče nesreče so si ogledali policisti novogoriške policijske uprave in krivdo zanjo izključili.