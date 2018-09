Oživljali so ga več kot eno uro, poškodbe so bile prehude

ŠENTILJ – Policija je bila ob 18.13 uri obveščena, da se je približno 200 metrov pred starim nekdanjim mednarodnim mejnim prehodom Šentilj zgodila prometna nesreča, v katero sta bila vpletena voznica osebnega avtomobila in voznik motornega kolesa.



Voznika motornega kolesa so na kraju oživljali do krepko čez 19. uro, so sporočili s PU Maribor, vendar je zaradi prehudih poškodb na kraju prometne nesreče umrl.



Ogled nesreče pod vodstvom dežurne preiskovalne sodnice Okrožnega sodišča v Mariboru in v navzočnosti dežurne okrožne državne tožilke opravljajo policisti Postaje prometne policije (PPP) Maribor.