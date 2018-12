Otrok prižgal večjo petardo, poškodbe so grozljive

CELJE – V nedeljo popoldne so iz Splošne bolnišnice Celje policijo obvestili o hujši poškodbi otroka s pirotehničnim sredstvom. Pri ogledu kraja v Arji vasi so policisti ugotovili, da je otrok prižgal večjo petardo, ta pa mu je eksplodirala v roki. Otrok ima zlomljena dva prsta na roki ter opekline po obrazu in telesu. Ostal je na zdravljenju v bolnišnici. Okoliščine dogodka policija še preverja.



Policija ob tem opozarja na posebno previdnost in strpnost pri uporabi pirotehničnih izdelkov med 26. decembrom in 2. januarjem.