Otrok preprečil posilstvo

BREŽICE – Rekel ji je, da jo bo posilil. Podrl jo je na tla, jo začel otipavati in s silo poljubljati, pa je v hišo vstopil neznan otrok in namere nasilneža preprečil. Dva dni pozneje je sosedo znova srečal in ji zagrozil, da jo bo posilil.Žrtev je nato zadevo prijavila policiji, in ko je svojega napadalca videla dva dni pozneje, ji je ta zagrozil, da jo zdaj pa mora posiliti, ker ga je prijavila policiji. Tako nekako pravijo očitki iz obtožnice, po kateri je 37-letniiz Kerinovega Grma obtožen poskusa posilstva in groženj.Ko je na brežiškem sodišču poslušal, kar mu je brala tožilka, je globoko dihal in vzdihoval. Predvsem ga je motila prisotnost sedme sile, ker najhuje bi bilo to, da bi bil v časopisu in bi potem vsi vedeli, kaj naj bi počel. Čeprav on tega ni delal! Posilstvo? Kje pa! On ima ženo in z njo enega otroka, vse navedbe tožilke pa je po končanem predobravnavnem naroku ostro zavrnil.»To ni nič res. Ona se je vse izmislila. Gre za 25-letno Rominjo, ki živi pri starem očetu in ni imela še nobenega fanta, zato jo Romi pogosto dražimo, kdaj bo koga dobila. Saj veste, kako je pri nas. Tu se punce poročajo z 12 in 13 leti, ne pa da pri 25 letih nimajo še nič. Nikoli se je nisem niti dotaknil. Že ob prijavi sem policistom rekel, pravzaprav sem zahteval, naj dajo v analizo njene obleke in slino, pa niso dali. Niti grozil ji nisem, je pa drugim razlagala, da si je vse skupaj izmislila. A na sodišču tega noče priznati,« je razlagal Dejan, ki je slišal, da hoče domnevna žrtev tudi odškodnino.Njegova zagovornica je na predobravnavnem naroku naštela nekaj prič, ki naj bi na sodišču povedale, kakšno dekle je domnevna žrtev, torej da je samska in je v naselju zato večkrat tarča posmeha. Iz nje naj bi se norčevali tudi drugi in v naselju pri svojih 25 letih velja za »starejšo samsko žensko«. Sodnik je za sojenje že rezerviral dva razpravna dneva v oktobru, priti pa bo moral tudi tolmač za romski jezik, saj domnevna žrtev ne razume najbolje slovensko.