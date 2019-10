DRAVOGRAD – Ob 16.52 je v Dravogradu oseba skočila z mostu v Dravo. Posredovali so gasilci PGD Dravograd in PGD Vuhred.Še pred prihodom gasilcev z reševalnimi čolni je oseba sama priplavala do brežine reke Drave, so zapisali na spletni strani za zaščito in reševanje.