Organiziral je poroke slovenskih deklet z Bošnjaki in Črnogorci

Ni prišel na 16 narokov

260 tisoč evrov naj bi Hajradin Ličina zaslužil na račun slamnatih porok.

V porokah ni bilo prav nič romance, šlo je le za denar. FOTO: Arhiv S. N.

KRŠKO –, ki mu očitajo, da je v dveh letih na račun slamnatih porok slovenskih deklet s tujci, predvsem državljani Bosne in Črne gore, zaslužil 260.000 evrov, je končno prišel na sodišče. Predobravnavni narok je sodišče razpisalo že 13. junija lani, tožilka pa mu je v zameno za priznanje krivde predlagala tri leta in pet mesecev zapora ter 30.000 evrov stranske denarne kazni. Ličina dejanja ni bil pripravljen priznati, tudi v pogajanjih s tožilstvom se mu je zdela predlagana kazen previsoka.Zaradi možnosti vplivanja na priče je bil pol leta v priporu, zdaj, ko so vse njegove slamnate neveste že obsojene – med njimi, spomnimo, je bila Ljubljančanka, ki jo je javnost spoznala kot udeleženko šova Bar –, njihovi nekdanji možje pa nekje v osrčju Evrope, je na prostosti in do zdaj je bil nedosegljiv roki pravice.Sodišče je narok za glavno obravnavo razpisalo septembra lani, vendar Ličine nanj ni bilo. Zatem je bil narok razpisan kar 16-krat. Nekajkrat je bil razpisan, a so ga pozneje preklicali, ker je obtoženi tik pred zdajci sporočil, da ne more priti, ali je poslal opravičilo, po navadi pa ga niti sodni vročevalec ni našel.Zdaj je torej 53-letni Ličina le prikorakal na sodišče. Sesedel se je na stol za obtožene in sklonil glavo k prsim. Njegova zagovornica je opozorila sodnico, da obtoženi drema, ob prihodu v sodno dvorano pa da je bil dezorientiran, in dejala, da tak ni sposoben spremljati glavne obravnave. Ko ga je sodnica vprašala, kako je v takem stanju sploh lahko prišel na sodišče, je dvignil glavo in povedal, da se je do Krškega pripeljal z vlakom, naprej pa s taksijem. Čez čas se je popravil, da ne ve, kako je prišel na sodišče, in da bo to povedala njegova žena.Zagovornica je predlagala, naj sodišče angažira novega izvedenca psihiatrične stroke, čemur je tožilstvo nasprotovalo, predložila pa je tudi novo zdravstveno dokumentacijo, ki naj bi jo pregledal izvedenec. Dokumentacija je iz Črne gore, kjer je bil Ličina letošnje poletje in menda poskušal narediti samomor.Sodni izvedenecje v svojem izvedenskem mnenju ugotovil, da sojenje obtoženemu povzroča stres, zato bi moralo biti Ličini v interesu, da se postopek čim prej konča. Sicer pa izvedenec meni, da lahko Ličina normalno sodeluje na sojenju in da v življenju normalno funkcionira. Drugače pa se obnaša, ko je pod zdravniškim nadzorom.Po preloženi glavni obravnavi je Ličina takoj, ko je prišel iz sodne palače, oživel in se jadrno odpravil v bližnjo kavarno.