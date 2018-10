Oproščen za strele na Fužinah

Pravilno je, da so ga v dvomu oprostili. FOTO: Marko Feist

LJUBLJANA – Dobra novica za 37-letnegaiz Dola pri Ljubljani; če še ne ve, kako se bo zanj končal postopek zaradi očitanega mu umora, ki prav zdaj poteka na okrožnem sodišču, pa so mu te dni višji sodniki sporočili, da je pravnomočno oproščen poskusa uboja.Šljivar ne priznava, da je leta 2014 v Bosni z natančno odmerjenim strelom iz pištole umorilz vzdevkomaali. Tudi v postopku o poskusu uboja ni nikoli priznal očitkov iz obtožbe, da je predlani na Fužinah streljal naNajprej je bil obsojen na šest let zapora, po razveljavitvi sodbe je bil na okrožnem sodišču oproščen, višji sodniki pa so zanj zdaj potrdili oprostilno sodbo. Tožilstvo jim je sicer predlagalo, naj oprostilko spremenijo v obsodilno sodbo, ti pa so na seji tričlanskega senata dali prav Šljivarju ter njegovemu zagovorniku. Vztrajala sta, da so njegove biološke sledi na pištolo, ki je nikoli ni držal v rokah, zagotovo prišle po tem, ko ga je z njo nekdo iz Ferhatovićeve skupine udarjal po glavi, pri tem pa se je sprožila in zadela Ferhatovića.V ponovljenem dokaznem postopku se ni potrdila niti tožilska teza, da naj bi Šljivar najprej ustrelil Ferhatovića, šele nato pa naj bi ga začeli ljudje iz njegovega kroga pretepati in naj bi tudi Ferhatović streljal vanj. Prvostopenjsko sodišče je ravnalo pravilno, ko je Mervana Šljivarja zaradi pomanjkanja dokazov v dvomu oprostilo, se glasi sporočilo višjega sodišča, ki je na ta primer udarilo pečat pravnomočne nedolžnosti.