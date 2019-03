Opozorila niso zalegla, zato so mu odklopili elektriko

KRANJ – Kranjski policisti so v zadnjem dnevu obravnavali dva ločena primera povzročanja hrupa s preglasno glasbo, v enem primeru še v kombinaciji z vpitjem.



Pri prvem kršitelju so posredovali v soboto ponoči. Kršitelj je bil zaradi motenja miru in počitka ljudi najprej opozorjen, potem oglobljen, in ker kljub temu še vedno ni prenehal povzročati hrupa, še z začasnim izklopom dobave elektrike.



Izklop elektrike so policisti izvedli v soboto tudi pri drugem kršitelju. Izključitev energetskih virov je pooblastilo, ki daje policiji možnost, da prepreči nadaljevanje kršitve, kadar tega z milejšimi sredstvi ni mogoče doseči. Kršitelj plača stroške izklopa in priklopa ter morebitno nastalo škodo.