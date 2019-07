Okrvavljena poklicala policijo, stekla je akcija

MURSKA SOBOTA – Policija je okoli 14. ure prejela klic ženske iz občine Murske Sobote, ki je povedala, da jo je partner po prepiru z nožem porezal po telesu in da krvavi.



Na kraj so bili napoteni policisti in obveščeni reševalci, ki so poškodovanki nudili prvo pomoč in jo odpeljali v murskoboško bolnišnico. Stopnje poškodb še niso znane, oškodovanka pa ni v življenski nevarnosti, so sporočili s policije.



Osumljeni 32-letni državljan Severne Makedonije je s kraja dejanja pobegnil in so ga policisti po intenzivni akciji izsledili ter mu odvzeli prostost.



Zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa umora ga bodo po vseh zbranih obvestilih privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Murski Soboti.