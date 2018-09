Okradel jo je, medtem ko je spala

LJUBLJANA – Policiste so v soboto nekaj pred 5. uro obvestili o drzni tatvini na počivališču Barje, poroča PU Ljubljana.



Ugotovili so, da je neznani storilec prišel do odklenjenega osebnega avtomobila nissan primera. Medtem ko sta državljana Nemčije spala, je neznanec odprl zadnja desna vrata osebnega avtomobila in z zadnjega sedeža vzel žensko torbico, nato pa zbežal v smeri proti avtocesti.



Neznani storilec je bil moški, oblečen v črno jakno in modre džins hlače, visok približno 185 centimetrov.



Torbico je nato našel občan in jo vrnil oškodovanki. Neznani storilec je iz nje odtujil samo denar v višini 300 evrov.