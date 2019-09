HUDO – V soboto ob 22.20 so v naselju Hudo v občini Novo mesto na prostem zagorele bale sena. Ogenj je zajel okoli 125 kubičnih metrov bal, poroča uprava za zaščito in reševanje. Požar so pogasili poklicni gasilci iz GRC Novo mesto in prostovoljni gasilci iz PGD Kamence ter Šmihel pri Novem mestu ter ločili preostale bale od požarišča.



Sanacijo požarišča bodo gasilci nadaljevali danes. Na gasilski straži so ostali gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.