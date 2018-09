MARIBOR – Ob 0.58 se je na Gospejni ulici v Mariboru v Univerzitetni knjižnici sprožil požarni alarm, ker je zagorelo v pisarni objekta, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Gasilci gasilske brigade Maribor so požar pogasili, prostor prezračili in pregledali s termovizijsko kamero.