ŠKOCJAN – Šentjernejski policisti so bili okoli 10.30 obveščeni o prometni nesreči z udeležbo kolesarja in voznika osebnega vozila.



Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 52-letni voznik osebnega avtomobila, ki je pri vključevanju na prednostno cesto odvzel prednost 37-letnemu kolesarju. Ta je pravilno pripeljal iz smeri Zbur.



Hudo poškodovanega kolesarja so reševalci odpeljali v bolnišnico.



Policisti bodo po zaključeni preiskavi povzročitelja nesreče kazensko ovadili.