Odprli trezor, sledil je šok, ko so videli, kaj je tam

BISTRICA, JELŠA – Po Sloveniji prebivalci večkrat najdejo različne granate ali ročne bombe oziroma podobna neeksplodirana ubojna sredstva. Tako je malo pred poldnevom pred naseljem Bistrica v občini Črnomelj neki moški v gozdu našel ostanek druge svetovne vojne, neeksplodirano topovsko granato kalibra 100 mm, italijanske izdelave. Pripadnika državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske sta nevarno najdbo odstranila in do uničenja shranila v ustrezno skladišče, poroča uprava za zaščito in reševanje. Strup, star več kot 40 let Zvečer pa je sledilo presenetljivo odkritje kar v domačem trezorju. Ob 19.00 so v Jelši v občini Šmartno pri Litiji v trezorju stanovanjske hiše svojci našli poleg nekaj ročnih bomb tudi dve ampuli strupa Venenum, starega več kot 40 let. Bombe so prevzeli policisti, gasilci PGD Litija pa so ampuli s strupom pustili v trezorju, kjer bosta pod zavarovanjem policije počakali do jutri. Prevzelo ju bo podjetje Saubermacher, poroča uprava za zaščito in reševanje. O najdbi je bil obveščen dežurni delavec pri upravi za zaščito in reševanje.