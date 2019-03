Odprla vrata, kolesar trka ni mogel preprečiti

LJUBLJANA – V sredo okoli 20.40 se je zgodila prometna nesreča na Slovenski cesti, v kateri je bil udeležen kolesar.



Policija je na kraju ugotovila, da je kolesar vozil ob desnem robu Slovenske ceste. V bližini hiše z naslovom Slovenska cesta 47 je po desni strani zapeljal mimo kolone vozil, ki so stala ob rdeči luči pred križiščem. V tistem trenutku je potnica v osebnem avtomobilu, ki je bil drugi v koloni pred križišče, odprla vrata, da bi izstopila, pri tem pa ovirala vožnjo kolesarja, ki je nato kljub zaviranju trčil v vrata.



Kolesar se je v prometni nesreči lahko telesno poškodoval in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana.



Kolesarju so izdali plačilni nalog za kršitev 61. člena ZPrCP, potnici pa zaradi kršitve 53. člena ZPrCP, poroča PU Ljubljana.