Odločitev sodišča: za smrt peške je dobila pogojno kazen

MURSKA SOBOTA – Ker je obtožena 63-letna Štefka Erniša iz Tešanovcev priznala storitev očitanega kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, v kateri je ena oseba umrla, je bilo sodnega postopka zoper njo konec že na predobravnavnem naroku. Že pred začetkom naroka se je obtožena, ki jo je zastopala odvetnica Tanja Koračin Bohar, pogodila z okrajno državno tožilko Petro Veinhandl Zdravković o sankciji in sodniku Branku Palatinu ni ostalo drugega, kot da dogovor uradno potrdi. Štefki Erniša je izrekel enoletno pogojno zaporno kazen s preizkusno dobo treh let ter šestmesečno prepoved vožnje vozil kategorije B, so pa upokojenko z minimalno pokojnino oprostili plačila sodnih stroškov. Sodba je pravnomočna, saj sta se obe strani odpovedali pritožbi.



Erniševi so sodili, ker je sredi aprila povzročila prometno nesrečo v križišču Gregorčičeve ulice in Ulice Staneta Rozmana v Murski Soboti. Pri vključevanju na prednostno Gregorčičevo ulico clia ni ustavila in spustila mimo škode, ki je pravilno pripeljala po prednostni cesti iz smeri Cankarjeve ulice. Voznica škode je kljub zaviranju s prednjim delom avtomobila trčila v levi bok clia, slednjega je zavrtelo v levo in odbilo na prehod za pešce. Tam je Erniševa z zadnjim delom avtomobila trčila v peško, 85-letno Terezijo Griljc, ki je takrat prečkala cesto. Peška je padla in hudo poškodovana obležala na cesti, dobro uro pozneje pa v murskosoboški bolnišnici za posledicami poškodb umrla. V nesreči sta telesne poškodbe utrpeli tudi obe voznici.

Križišče med Ulico Staneta Rozmana in Gregorčičevo ulico, kjer policisti sicer pogosto merijo hitrost voznikov, velja za eno izmed nevarnejših točk v Murski Soboti. Za številne prometne nesreče na tem odseku je krivo predvsem neupoštevanje prednosti. Mestna občina Murska Sobota je januarja napovedala, da bo v križišču še letos vzpostavila manjše krožišče, ki naj bi skrbelo za boljšo varnost udeležencev v prometu.