Očitno se mu je zelo mudilo, a je naletel na policiste

OZELJAN – Novogoriški prometni policisti so v četrtek ob 17.57 uri izven naselja Ozeljan, kjer je hitrost omejena na 90 kilometrov na uro 25-letnemu vozniku osebnega avtomobila izmerili 150 kilometrov na uro.



Prometni policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje, čaka pa ga še srečanje s sodnikom, saj bo zoper njega podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče.



Prekoračitev hitrosti oz. neprilagojena hitrost predstavlja veliko grožnjo za nastanek najhujših prometnih nesrečo oz. predstavlja enega najpogostejših vzrokov prometnih nesreč, zato morajo biti vozniki pozorni na predpisane omejitve hitrosti, hitrost vožnje pa vselej prilagoditi voznim razmeram in lastnim vozniškim sposobnostim, doslednejšim spoštovanjem omejitev hitrosti in ustrezno prilagoditvijo vožnje tako razmeram na cesti kot tudi lastnim vozniškim izkušnjam in sposobnostim lahko obvarujemo marsikatero življenje, saj stopnja poškodb narašča sorazmerno s hitrostjo, ob tem opozarja policija.



Neprilagojena hitrost je na slovenskih cestah med glavnimi dejavniki prometnih nesreč, še zlasti tistih z najhujšimi posledicami. Pogosto je povezana tudi z nekaterimi drugimi dejavniki, kot so nepravilna stran in smer vožnje, nepravilno prehitevanje in neupoštevanje pravil o prednosti.



Od začetka letošnjega leta do vključno 26. septembra je na cestah na Severnem Primorskem za posledicami vseh prometnih nesreč umrlo 12 oseb (v enakem obdobju lani pa sedem), od tega sedem zaradi neprilagojene hitrosti. Od 233 udeleženih v prometnih nesrečah s primarnim vzrokom hitrost je bilo 17 oseb hudo telesno poškodovanih, 81 oseb pa lahko telesno poškodovanih.