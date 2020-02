Očeta štirih zaštihal mladoletnik

»Mladoletnika so nagovorili, da ubije Danijela. Da bo bolj milo kaznovan. Tako bo dobil nekaj let prevzgojnega doma in že bo na prostosti. Ampak Sanat in mladoletnik sta ubila človeka! To sta morilca,« so bili včeraj pred krškim okrožnim sodiščem nejevoljni in ostri sorodniki Danijela Brajdiča, ki je 21. oktobra lani v romskem naselju Rimš v občini Krško izkrvavel na domačem pragu, en mesec pred 27. rojstnim dnevom. Peti otrok na poti Devetnajstletni Sanat Kovačič je bil na sodišču kratek: »Tega nisem storil.« Višja državna tožilka Barbara Jenkole Žigante mu ...