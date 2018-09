Novič, obsojen umora direktorja, zapušča Dob

Vrhovno sodišče je Milku Noviču, obsojenemu umora nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, prekinilo prestajanje zaporne kazni, so sporočili z omenjenega sodišča. Kot so zapisali, je do takšne odločitve prišlo zaradi kršitev pravice do obrambe, ki jih je Novič uveljavljal v zahtevi za varstvo zakonitosti.



Takšna odločitev vrhovnega sodišča še ne pomeni, da je to ugodilo Novičevi zahtevi za varstvo zakonitosti zoper sodbo, je pa lahko znak, da se bo za to odločilo, je slišati neuradno.



Spletni portal Nova24TV je sicer poročal, da je vrhovno sodišče po njihovih zanesljivih informacijah Noviča tudi že oprostilo, a na vrhovnem sodišču tega za STA za zdaj niso ne potrdili ne zanikali.



Noviča je Okrožno sodišče v Ljubljani 13. aprila lani spoznalo za krivega umora Jamnika decembra 2014 in mu dosodilo 25 let zapora, sodbo pa je decembra lani potrdilo tudi višje sodišče. Novičeva odvetnika Jože Hribernik in Žiga Podobnik sta že takrat napovedala vložitev zahteve za varstvo zakonitosti na vrhovno sodišče, kar sta storila spomladi letos.

Novič je z izjemo nekaj mesecev večino časa od prijetja decembra 2014 do obsodbe preživel v priporu, po obsodbi pa je bil premeščen v zapor na Dob.