Oborožen rop, prodajalka poškodovana

DOMŽALE – Neznanca sta dopoldne v Domžalah oropala zlatarno v stanovanjsko-poslovnem objektu SPB-1 in zbežala z več kosi nakita. Policisti so bili o ropu zlatarne obveščeni malo pred 10. uro. Nataša Pučko iz PU Ljubljana je za spletni portal Domžalec povedala, da sta v zlatarno vstopila dva neznanca ter z uporabo fizične sile in orožja od prodajalke zahtevala denar. Nato sta odtujila več kosov nakita v vrednosti več tisoč evrov in zbežala. Uslužbenko so zaradi poškodb odpeljali v UKC Ljubljana, po podatkih policistov pa ne gre za hujše poškodbe. Ju prepoznate? Moška nista bila zamaskirana. Prvi je močnejše postave, star 50 do 55 let in visok okoli 180 centimetrov, oblečen pa je bil v črno bundo in črne hlače. Mlajši je srednje postave, star 35 do 40 let in visok od 170 do 175 centimetrov, oblečen pa je bil v siva oblačila. Oba sta govorila v jeziku ene od držav na območju bivše Jugoslavije in nosila rokavice. Drugi je v rokah držal črno pištolo.



Policisti preiskavo nadaljujejo. Morebitne priče oz. vse, ki imajo kakršne koli informacije o ropu, prosijo, naj pokličejo na intervencijsko številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.