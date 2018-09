Ob trčenju poškodovan otrok

NOVA GORICA – V četrtek ob 9.30 so policiste obvestili o prometni nesreči v Novi Gorici, ki se je zgodila dan prej okoli 16. ure v križišču Delpinove in Erjavčeve ulice in v kateri je bil lažje poškodovan mlajši kolesar (otrok).



Po izjavi mlajšega udeleženca nesreče se je s kolesom peljal po kolesarski stezi po Delpinovi ulici (iz smeri tamkajšnje igralnice) proti Erjavčevi ulici. »Do nesreče naj bi prišlo pri njegovem prečkanju kolesarske steze v križišču v središču mesta oziroma v času, ko je na semaforju zasvetila zelena luč in je mlajši kolesar speljal, pri tem pa ga je z njegove leve strani zadelo starejše osebno vozilo znamke Renault zelene barve. Omenjeni voznik ali voznica naj bi se po nesreči sicer ustavil(a) in kasneje s kraja odpeljal(a),« poroča PU Nova Gorica.



Lažje poškodovanemu otroku – utrpel je udarec v koleno – so zdravniško pomoč nudili naslednji dan v šempetrski bolnišnici.



Da bi razjasnili okoliščine prometne nesreče, policisti Postaje prometne policije Nova Gorica (Žnidaršičeva ulica 17, 5290 Šempeter pri Gorici) pozivajo morebitne očividce oziroma vse, ki bi imeli kakršne koli koristne informacije, da pokličejo telefonsko številko 05 393 41 00, pišejo na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. oziroma se zglasijo na najbližji policijski postaji. Na voljo sta tudi interventni številki policije 113 ali anonimni telefon 080 1200.