Ob odhodu z inštituta grozil direktorju Jamniku?

Slovo Marka Potrča: Težko je priznati, a res je konec

»Adijo, poletje! Vem, težko je priznat. Ampak s temperaturami blizu 0 v prihajajočem tednu, lahko rečemo, da je res konec. Tudi meni to ni enostavno sprejet. Tak sem že star očitno, da mi je prav težko, ker je konec. Mogoče pa tudi zato, ker je bilo najboljše in najlepše do danes! Mala dva sta uživala na polno in midva z Lili skupaj z njima. Res sta že zrasla in zdaj je to ... no,