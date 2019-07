FOTO: Tanjo Žagar ujeli v prekršku, pa jim je pokazala jezik

Tanja Žagar je za trenutek odložila delo in se odpravila na počitnice, a je pri tem, preden se je usedla na kolo, pozabila odložili še mobitel. Na fotografiji, ki jo je objavila na instagramu, vozi kolo, v eni roki drži mobitel in s stegnjenim jezikom fotografu nakazuje, da je na počitnicah povsem sproščena in 'po Žagarjevo' navihana. Sledilci so bili sicer nad objavo