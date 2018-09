Nočna akcija kriminalistov: to so zasegli

LJUBLJANA – Kriminalisti Policijske uprave Ljubljana so v poznih nočnih urah zaključili s hišnimi preiskavami stanovanjskih prostorov in prostorov državnih organov na osmih lokacijah. Včerajšnje aktivnosti kriminalistov so bile usmerjene v zbiranje obvestil in dokazov zaradi potrditve utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, ki so ga osumljene štiri fizične osebe. Nobeni osebi ni bila odvzeta prostost.Med hišnimi preiskavami je bila zasežena dokumentacija, elektronske naprave, zavarovani pa so bili tudi podatkih na elektronskih medijih.Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil ter pregledom in analizo zaseženih predmetov, vse v smeri utemeljevanja suma kaznivega dejanja. Po vseh zbranih obvestilih in pridobljenih dokazih bo po izvedenem predkazenskem postopku o ugotovitvah obveščeno Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani.