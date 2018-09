Ni bil sin, ampak vlomilec

Ko je videla, da je stvar resna, da jo je torej obiskal kriminalec, je Majda H. odprla okno spalnice in začela klicati na pomoč, tega pa se je vlomilec ustrašil.

Lunder krivde za vlom ne prizna.

Majda je takoj zjutraj na banki preklicala bančno kartico, a izpiski so pokazali, da je nekdo ob pol šestih zjutraj na enem od novomeških bankomatov opravil tri dvige.

NOVO MESTO – Ko je Novomeščankopred dobrima dvema letoma, bil je 29. marec 2016, ob štirih zjutraj prebudil ropot in je pogledala, kaj se dogaja, je najprej pomislila, da po stopnicah prihaja sin, saj je bil nepovabljen gost podobne postave. A kmalu ji je bilo jasno, da je na delu vlomilec. Gospa je bila kar pogumna, saj se mu je postavila na pot, a jo je, ko je na hitro pregledal omaro v predsobi, odrinil in šel naravnost v spalnico. Tam je na postelji dvignil blazino, saj je mislil, da je spodaj kaj vrednega, potem pa se je lotil predalov nočne omarice, garderobne omare, odšel je še v kuhinjo in znova brskal po predalih. Da je kaj videl, si je pomagal s svetilko, obraz pa je zakrival z ovratnikom. Gospa ga je večkrat stresla za ramo in ga spraševala, kaj išče, a ji seveda ni odgovoril.Ko je videla, da je stvar resna, da jo je torej obiskal kriminalec, je odprla okno spalnice in začela klicati na pomoč. Tega se je vlomilec ustrašil, je pa, še preden je pobegnil, vzel ključe ter denarnico s 13 evri, dokumenti in bančno kartico, ob kateri je bil zapisan le del pin-kode.Da je vlomilec v hišo vstopil s silo, je bilo očitno tudi policistom, ki so pozneje opravili ogled. Nepridiprav je najprej poskušal priti v notranjost skozi garažna vrata, a ni bil uspešen, uspešnejši je bil na vhodnih vratih, ki jih je odprl s silo. Kriminalisti so našli prazen etui za ključe in plastično rokavico, na kateri je bilo nekaj uporabnih bioloških sledi, te so varuhe reda pripeljale do domnevnega storilca. DNK-analiza je namreč pokazala, da nedvomno pripadajo obdolženemuMajda je takoj zjutraj na banki preklicala bančno kartico, a izpiski so pokazali, da je nekdo ob pol šestih zjutraj na enem od novomeških bankomatov opravil tri dvige, skupaj je račun olajšal za 270 evrov. Nato se je odpravil v Vodice, da bi denar dvignil še na tamkajšnjem bankomatu, a mu je ta bančno kartico zadržal, ker je bila že preklicana.»Glede na obširno predkaznovanost in dejstvo, da gre za specialnega povratnika, v primeru priznanja predlagam leto in osem mesecev zapora,« je ponudbo predstavila tožilka. »Ne priznam,« je bil na novomeškem okrožnem sodišču kratek 42-letni Matjaž Lunder iz Litije, ki zdaj biva v našem največjem zaporu, na Dobu. Predvsem zaradi tatvin je bil obsojen na enotno kazen šest let in tri mesece zapora, do zdaj pa je prestal tretjino kazni. Čeprav so za Lundra obremenilni tudi videoposnetki nadzornih kamer bankomata, pa je njegov odvetnik predlagal, da bi na Nacionalnem forenzičnem laboratoriju odgovorili, kako lahko pride biološka sled na rokavico in koliko časa na njej ostane. Sodnicabo torej razpisala sojenje.