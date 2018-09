Nezavestnega so odpeljali v UKC Maribor

BENEDIKT – Podobno kot v petek, ko je okoli 13. ure v Murskih Črncih v občini Tišina v kleti zaradi sproščanja plinov pri alkoholnem vrenju oseba izgubila zavest, je tudi danes uprava za zaščito in reševanje ob 11.50 poročala o podobni nesreči v Slovenskih goricah.



»Gasilci PGD Benedikt in Sveta Trojica so posredovali v Štajngrovi, občina Benedikt, kjer je v zaprti kleti nezavesten obležal krajan. Gasilci so ga prinesti iz kleti, v kateri je bila previsoka vsebnost ogljikovega monoksida. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Lenart so krajana oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v UKC Maribor,« je poročala uprava za zaščito in reševanje.



S tem se je še enkrat znova potrdilo, da je vrenje mošta sila nevarno. Ker je prav zdaj le-to na vrhuncu, ni odveč opomniti, da se v klet, kjer je spravljen mošt, ne odpravljajte brez prižgane sveče. Če namreč ta ugasne, to pomeni, da je premalo kisika, zato se je treba iz tistega prostora takoj umakniti. Sploh pa je treba prostore, kjer vre mošt, vedno temeljito zračiti, saj se je v preteklosti zgodilo veliko tragičnih dogodkov, ko so osebe zaradi vretja mošta, umrle v kletnih prostorih ...