ŠTAJNGROVA – Danes ob 11.50 so gasilci PGD Benedikt in Sveta Trojica posredovali v Štajngrovi, občina Benedikt, kjer je v zaprti kleti nezavesten obležal krajan.



Prinesli so ga iz kleti, v kateri je bila prevelika koncentracija ogljikovega monoksida, reševalci pa so ga oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v UKC Maribor, poroča uprava za zaščito in reševanje.