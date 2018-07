Nezakonito služili z igrami na srečo

Lokal Čreta bar, kjer so inšpektorji in kriminalisti odkrili nezakonito početje. FOTO: Oste Bakal

Za kršitve so zagrožene visoke kazni tako za gospodarske družbe kot posameznike.

MORAVSKE TOPLICE – Inšpektorji finančne uprave so v tesnem sodelovanju s policisti in kriminalisti PU Murska Sobota uspešno izvedli dlje načrtovano akcijo nadzora nad nedovoljenim prirejanjem iger na srečo. Po naših informacijah naj bi šlo za hišno preiskavo v objektu v sklopu gostinskega lokala Čreta bar, ki ga vodi v zadnjih letih javnosti zelo dobro znana, ki je nekdanja mestna svetnica in tudi nekdanja predsednica Mure 05, za kar so ji sodili in jo oprostili.»Na podlagi zbiranja obvestil in izvedenega nadzora v sklopu hišne preiskave so inšpektorji Fursa v posebnem prostoru gostinskega lokala odkrili nameščene igralne naprave, na katerih so se prirejale različne igre. Odkrili in zasegli so tudi več denarja, ki izhaja iz nedovoljenega prirejanja iger na srečo. Odkrivanje tovrstnega ravnanja je po navadi zelo zahtevno, saj se odvija v zaprtih, pogosto zasebnih prostorih, kleteh, do katerih je dostop omogočen le izbranim osebam. Hkrati je ta pojav pogosto tesno povezan z drugimi oblikami nedovoljenega oziroma celo kaznivega ravnanja. Ob tem nezakoniti prireditelji igralne naprave, na katerih ponujajo najrazličnejše igre na srečo, pogosto priredijo in s tem zmanjšajo možnost dobitkov. Tovrstni ponudbi iger na srečo so posebno izpostavljeni mladostniki in zasvojenci z igrami na srečo,« so sporočili iz finančne uprave.V skladu z zakonom o igrah na srečo se lahko v Sloveniji te prirejajo le z dovoljenjem oziroma koncesijo pristojnega organa, tovrstno dovoljenje ima v Sloveniji skupno 26 podjetij. Za kršitve so zagrožene visoke kazni tako za gospodarske družbe kot posameznike. Tako se npr. z globo od 30.000 do 250.000 evrov kaznuje za prekršek pravna oseba, če brez dovoljenja oziroma koncesije pristojnega organa priredi igro na srečo. Za samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, je za tovrstne kršitve zagrožena globa od 30.000 do 150.000 evrov. Denarne kazni so zagrožene tudi za odgovorne osebe, in sicer v višini od 5000 do 10.000 evrov. Za posameznike, ki prirejajo igro na srečo brez dovoljenja oziroma koncesije pristojnega organa, je zagrožena kazen v višini od 1500 do 5000 evrov.Kot je za Vestnik.si povedala Nataša Horvat Barič, prostor, kjer so domnevno prirejali igre na srečo, ni v njenem upravljanju, temveč ga je oddala najemniku in zato ni vedela, kaj se pravzaprav tam dogaja. »Prostor, kjer so bili avtomati, ni prostor lokala Čreta bar. Prostor smo oddali najemniku, ki pa ga zaradi poslovne zaupnosti ne bom razkrila. Da, potrjujem, da so bili policisti in inšpektorji v lokalu, s pristojnimi organi bom tudi sodelovala. Ne drži pa, da smo igre na srečo prirejali v našem lokalu. Tudi sami smo bili začudeni, kaj so odkrili davkarji in kriminalisti v tem prostoru. Z objavo v medijih nam je bila narejena velika poslovna škoda. Sama sem že doživela medijski linč, ko ste poročali o sojenju zaradi Mure 05,« pa je zadevo komentirala Horvat Baričeva.