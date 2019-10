LUCIJA – V lucijskem kampu je v petek nekdo vlomil v prikolico in od tam ukradel indukcijsko ploščo, grelnik za vodo, kuhinjske nože in dva kompleta posteljnine, poroča PU Koper.



Kasneje so policisti prejeli še eno prijavo o vlomu v prikolico v istem kampu. Iz te je storilec odnesel moško gorsko kolo znamke Wheeler, prehrambne izdelke, kuhinjski nož in blazine za stole, v skupni vrednosti približno 500 evrov.