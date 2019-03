Neuradno: po smrtni nesreči sorodniki obračunali z voznico

Več o nesreči boste lahko prebrali v četrtkovi tiskani izdaji Slovenskih novic.

TREBNJE – Nevarno prečkanje dolenjske avtoceste malo pred 21. uro pri kraju Grm je bilo usodno za 15-letnika, 22-letnik pa je huje poškodovan. V mladeniča, ki jima je po naših informacijah zmanjkalo goriva v avtomobilu in sta zato prečkala avtocesto, je trčila 37-letna voznica, ki je vozila iz smeri Ljubljane proti Novemu mestu.Po tragični nesreči, ko je bil 15-letnik takoj mrtev, 22-letnika pa so oživljali, so po naših informacijah sorodniki 15- in 22-letnika napadli voznico avta, ki je zbila pešca. Zaradi lažjih poškodb so jo odpeljali v zdravstveni dom.