SOVJAK – Minuli četrtek ob 17.09 je v naselju Sovjak (v občini Sveti Jurij ob Ščavnici) prišlo do prometne nesreče. Med vožnjo po bregu navzdol je padel kolesar in se pri padcu poškodoval. Reševalci ZD Gornja Radgona so ga oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Murska Sobota v Rakičanu.



Policisti so pozneje ugotovili, da je do nesreče prišlo zaradi vožnje pod vplivom alkohola in preblizu desnega roba vozišča, zato kolesarja čaka tudi globa.