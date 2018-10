Nesreče so povzročili pešci

PREHOD ZA PEŠCE FOTO: Shutterstock

32

nesreč s pešci so letos obravnavali gorenjski policisti.

Na območju Novega mesta je pijan moški v temnih oblačilih in brez odsevnih teles hodil po sredini prometnega pasu, vanj je trčila voznica.

KRANJ – V ponedeljek se je začela nacionalna akcija za večjo varnost pešcev, a istega dne se je na slovenskih cestah pripetilo tudi več prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi pešci, večino so sami tudi zagrešili. V ponedeljek zjutraj je na območju Škofje Loke v peško trčil motorist, saj ceste ni prečkala na prehodu za pešce. K sreči je dobila lažje telesne poškodbe, lahko pa bi se izognila tudi tem.»Prehod za pešce je bil od kraja nesreče oddaljen približno 50 metrov, kar je tako malo, da je ne bi stalo skoraj nič dodatnega časa. Tako pa ga je izgubila kar precej, saj je povzročila prometno nesrečo,« je dogodek komentiral tiskovni predstavnik kranjske policijske uprave. Na njihovem območju je bilo letos v prometnih nesrečah udeleženih že 32 pešcev, enako kot lani. Velika večina, 25, se je v nesrečah ranila lažje, šest huje, eden je letos umrl.Prometno nesrečo je istega dne povzročil tudi pešec v Ljubljani. Ta se je odločil Zoisovo cesto prečkati pri rdeči luči, a je spregledal voznika osebnega avtomobila, ki je pravilno pripeljal po taisti cesti in zapeljal skozi zeleno luč. Voznik je trčil v pešca in ga hudo poškodoval. Reševalci so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, a njegovo življenje menda ni ogroženo.Nevarnega početja se je pred dnevi lotil tudi 62-letnik, ki se je v temnih oblačilih in brez odsevnih teles ponoči peš odpravil od Novega mesta proti Metliki. Hodil je kar po prometnem pasu, ko je mimo pripeljala 23-letnica. Zadnji trenutek ga je opazila in se na vse pretege poskušala izogniti trčenju. Zapeljala je na nasprotno stran ceste, a to ni bilo dovolj.S stranskim ogledalom je trčila vanj, a ga kot kaže ni huje ranila. S Policijske uprave Novo mesto so namreč sporočili, da je moški, ki je imel v litru izdihane krvi 0,93 miligrama alkohola, odklonil zdravniško pomoč. So mu pa možje postave zaradi kršitev izdali plačilni nalog.