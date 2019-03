Nesreča zaprla dolenjsko avtocesto

GROSUPLJE – Zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila malo pred 10. uro, je zaprta dolenjska avtocesta med Grosupljim in Višnjo Goro proti Novemu mestu. Kolona je dolga približno 1,5 kilometra, poroča prometnoinformacijski center. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Grosuplje–Peščenik–Višnja Gora.



Zaradi del bo do 18. ure zaprta vipavska hitra cesta med razcepom Nanos in Vipavo proti Novi Gorici. Obvoz bo urejen po regionalni cesti Razdrto–Vipava.



Zaradi pustnih prireditev so danes popolne zapore na cestah:

– Cerknica–Bloška Polica v Cerknici do 18. ure;

– v Črnomlju na Kolodvorski cesti med 15. in 16. uro;

– na Ptuju na Vinarskem trgu med 11. in 19. uro, na Raičevi cesti, na Trstenjakovi ulici in Osojnikovi cesti pa bo promet le oviran;

– Poljana–Ravne na Prevaljah, več kratkotrajnih popolnih zapor bo med 14. in 15. uro.