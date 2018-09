FOTO: Nesreča: vozili v jarku, oseba pa ukleščena

Zgodilo se je okoli 21. ure. FOTO: Nejc Rituper/FB

BLED – V sredo ob 21.02 sta na regionalni cesti Lesce–Bled, občina Radovljica, trčili osebni vozili.Gasilci GARS Jesenice in PGD Bled so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče, ga razsvetlili in odklopili akumulatorja. S tehničnim posegom so rešili ukleščeno osebo iz poškodovanega vozila ter jo predali reševalcem radovljiške nujne medicinske pomoči, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine ter s tehničnim posegom dvignili obe vozili iz obcestnega jarka, so zapisali pri upravi za zaščito in reševanje.Kot so sporočili s PU Kranj, je voznik, ki je osebni avtomobil vozil iz Bleda proti Lescam, pri Šobcu zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v nasproti vozeč osebni avtomobil. Promet je bil dve uri oviran.