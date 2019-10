Nesreča pri Rimskih Toplicah zaprla cesto, udeležen kombi z otroki

VELIKO ŠIRJE – Na cesti Zidani Most–Rimske Toplice je v Velikem Širju popolna zapora zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila okoli pol 7:30. Kot so nam odgovorili iz PU Celje, sta bili v nesreči udeleženi dve vozili, in sicer tovorno vozilo ter kombinirano vozilo za prevoz otrok. Prometno nesrečo je povzročil voznik tovornega vozila, ki je zapeljal v levo in oplazil kombi, v katerem je voznik vozil pet otrok.



Po podatkih policije v nesreči ni bil poškodovan noben otrok, najverjetneje pa sta lažje poškodovana oba voznika vozil. Obema so na kraju nesreče pomoč nudili reševalci.