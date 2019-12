Nesreča na prehodu za pešce, ženska bitko za življenje izgubila

»Pravkar smo bili obveščeni, da je za posledicami prometne nesreče, ki se je včeraj nekaj minut pred 18. uro zgodila na Ravnah na Koroškem, danes zjutraj v bolnišnici v Slovenj Gradcu umrla 76-letna peška,« so pred nekaj minutami sporočili iz PU Celje.



V peško je trčil voznik osebnega vozila, ki je vozil iz smeri Dravograda. Peška je vozišče prečkala na prehodu za pešce v bližini trgovine Spar, in sicer z voznikove leve strani.



V poročilu so še zapisali, da gre že za 26. smrtno žrtev prometnih nesreč na območju celjske policijske uprave (šesto na Koroškem). Na celotnem območju te policijske uprave je lani v istem obdobju v prometnih nesrečah umrlo 12 ljudi, v vsem letu pa 13.