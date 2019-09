SLOVENSKE KONJICE – Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico jug v smeri proti Mariboru sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po odstavnem pasu, zaradi česar je nastal daljši zastoj (po zadnjih podatkih je dolg osem kilometrov).



Prometnoinformacijski center poroča, da se potovalni čas podaljša za 40 do 45 minut.