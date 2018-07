Nesreča na 1800 metrih, padal je 15 metrov

JESENICE – V nedeljo ob 14.38 so policiste obvestili, da se je v steni na Mlinarici poškodoval plezalec. Ugotovljeno je bilo, da se je med plezanjem v plezalni steni Lešarjeva peč na višini približno 1800 metrov nadmorske višine poškodoval 35-letni alpinist, so sporočili iz PU Nova Gorica. Okoli 9.30 se je skupaj z 62-letnim prijateljem odpravil v plezalno smer Jesenska oda. Ko je bil približno pet metrov nad zadnjim vpetjem vrvi v varovalni komplet, se mu je odlomil skalnati oprimek pod levo nogo, zato je padel v globel. Takrat ga je soplezalec po približno 15 metrih zaustavil na varovališču s sistemom za varovanje in ga varno spustil k sebi na manjšo skalnato polico. Pri padcu si je 35-letnik huje poškodoval levo stegnenico in levi komolec.



Posadka vojaškega helikopterja in dežurna ekipa GRS na Brniku zaradi megle nista mogli rešiti planinca s pomočjo helikopterja. S helikopterjem SV so v neposredno bližino prepeljali gorske reševalce GRS Bovec in GRS Tolmin, ti pa so poškodovanca oskrbeli in ga na klasični način prenesli v dolino, kjer so ga v oskrbo prevzeli reševalci NMP ZD Jesenice. Ti so ga prepeljali v bolnišnico Jesenice, kjer je ostal na zdravljenju.



Policisti so tujo krivdo izključili in bodo o zadevi podali poročilo okrožnemu državnemu tožilstvu v Novi Gorici.