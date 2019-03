Nepovabljen je vstopil v stanovanje, prosil za kozarec vode in kradel

MARIBOR – V četrtek je okoli 22.45 je 38-letni Slovak prišel do vrat stanovanja oškodovanke na Nasipni ulici. Zaprta, a odklenjena vrata je odprl in nepovabljen vstopil v stanovanje.



»To je opazila oškodovanka, ki jo je Slovak takoj za tem zaprosil za kozarec vode. Oškodovanka je zahtevala, da stopi iz stanovanja, nato pa odšla po kozarec vode. Takoj zatem je Slovak ponovno vstopil v stanovanje, in ko mu je oškodovanka prinesla vodo, prosil še za dodaten kozarec. V času, ko je oškodovanka nalivala vodo, je iz ženske torbice, obešene na garderobnem obešalniku, odtujil denarnico s 160 evri gotovine,« poroča PU Maribor. Odpravila sta se za njim Kmalu po njegovem odhodu je oškodovanka zaznala tatvino in o tem obvestila policijo. Skupaj z možem sta se odpravila za osumljencem in ga opazila na Titovi cesti. Tam so ga policisti tudi prijeli, v bližini našli odvrženo oškodovankino denarnico, pri osumljencu pa njen denar.



Oboje so mu zasegli in vrnili oškodovanki, osumljenca pa bodo kazensko ovadili.