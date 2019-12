FOTO: PGD Gornja Radgona

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je sporočila, da je danes ob 17.47 v Policah v občini Gornja Radgona zagorelo osebno vozilo. Kmalu zatem so požar pogasili gasilci PGD Gornja Radgona in PGD Spodnja Ščavnica.Kaj je bil vzrok za nenaden požar in kolikšna je materialna škoda, še ni znano.