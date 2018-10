Nekdanje gostinske šole ni več

Gasilcem kljub veliki požrtvovalnosti stavbe ni uspelo rešiti, da bi jo lahko sanirali.

Z ognjem se je borilo na desetine gasilcev, po nekaterih podatkih okoli 80 ali 90, iz devetih prostovoljnih društev. FOTOgrafije: OSTE BAKAL

Požar so ponoči omejili člani PGD Radenci - Boračeva, PGD Šratovci, PGD Kapela, PGD Janžev Vrh, PGD Gornja Radgona, PGD Vučja vas, PGD Hrašenski Vrh, PGD Murska Sobota in PGD Petanjci.

RADENCI – Pred dobrim tednom je z obličja zemlje izginila še ena velika, spomeniško zaščitena stavba, ki so jo poznali ne le domačini, temveč tudi na desetine tisočev turistov. Okrog 15. ure je v Radencih namreč izbruhnil eden največjih požarov na tem območju v zadnjih letih. Ognjeni zublji so zajeli ostrešje znamenitega Prekmurskega doma v radenskem parku, le nekaj deset metrov od nekdanje kavarne, ki je pred časom v celoti pogorela.Prekmurski dom, v katerem sta bila v drugi polovici prejšnjega stoletja Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci ter internat za tamkajšnje dijake, je bil v zadnjem času zapuščen.Gasilci se niso mogli prebiti v notranjost objekta, kjer je gorelo dolgo v noč, zato so morali z gradbenimi stroji podirati stene, da so lahko zatrli ogenj. Gasilcem iz občine Radenci so na pomoč priskočili kolegi iz gasilskih zvez občin Križevci pri Ljutomeru, Tišina ter celo iz Gornje Radgone in Murske Sobote. Z ognjem se je borilo več deset gasilcev, po nekaterih podatkih okoli 80 ali 90, iz devetih prostovoljnih društev.Radenski župannam je povedal, da težko ocenjuje, kdo bi bil lahko kriv za vse, kar se dogaja. Ker je Prekmurski dom, ki je uradno knjižen na družbo Sava Turizem, čeprav denacionalizacijski postopek uradno ni končan, spomeniško zaščiten, bodo najprej obvestili Zavod za spomeniško varstvo Maribor, da si pogorišče ogledajo in ocenijo, kako naprej. »Mislim, da tukaj ni veliko ostalo, saj gasilcem kljub veliki požrtvovalnosti stavbe ni uspelo tako zaščititi, da bi jo lahko sanirali.Zato menim, da bo morala družba Sava Turizem poiskati izvajalca, ki bo vse skupaj porušil in saniral okolico, saj bo ta v nasprotnem primeru kazila okolico zdravilišča in zdraviliškega parka ter celotnih Radencev,« je še dejal Rihtarič.Kriminalisti in policisti PU Murska Sobota so včeraj še preiskovali vzrok požara. Goreti je začelo v drugem nadstropju stavbe, od koder se je ogenj razširil na celotno stavbo. Po nestrokovni oceni je nastalo za od 80.000 do 100.000 evrov škode.