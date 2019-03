Ne pozabite na varnostni pas

Dosledna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrt in hude poškodbe skoraj za polovico.

LJUBLJANA – »Kdo se sploh pripenja zadaj?« »Saj skočim samo do trgovine.« »Otroka zapeljem le do šole.« »Pri vožnji me res ovira.« Kako pogosto namesto varnostnega pasu uporabite katerega od teh izgovorov? Uporaba varnostnega pasu je obvezna na sprednjih in zadnjih sedežih, na vseh vožnjah, tudi najkrajših. Predvidena globa za njegovo neuporabo znaša 120 evrov. Po podatkih raziskave, ki jo je pred časom predstavila Agencija za varnost prometa (AVP), bi lahko dosledna uporaba varnostnega pasu v povprečju vsako leto rešila najmanj deset življenj.Vsi vemo, da se moramo pred vožnjo pripeti, a podatki kažejo, da leta 2018 kar tretjina smrtnih žrtev med vozniki in potniki v osebnih vozilih ni bila pripeta. To pomeni, da je umrlo 15 ljudi, ker se pred vožnjo niso pripeli. Skoraj polovica žrtev jih je bila na začetku svoje življenjske poti, kar sedem mladih življenj je namreč ugasnilo zaradi nepripetosti. Dosledna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrt in hude poškodbe skoraj za polovico, za četrtino pa se zmanjša tveganje za lažje poškodbe.»Preden speljete, pomislite na svojo varnost in varnost vseh potnikov v vozilu. Posebno pomembno je, da poskrbite, da so v avtomobilu pravilno pripeti otroci in da redno uporabljate otroške varnostne sedeže na vseh, tudi na najkrajših poteh,« voznikom na srce polagajo na AVP, kjer sicer opažajo pozitiven trend pripenjanja na zadnjih sedežih, saj se je delež pripetosti zvišal na 78 odstotkov. »A to pomeni, da se dobra petina na zadnjih sedežih še vedno ne pripenja,« opozarjajo in še, da so moški tisti, ki so običajno redkeje pripeti, prav tako je manj verjetno, da bodo poskrbeli, da bodo pripeti otroci. Ne pozabite, da vam lahko pripetost z varnostnim pasom reši življenje.