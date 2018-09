MENGEŠ – Policiste so obvestili o drzni tatvini iz stanovanjske hiše v Mengšu.



Ugotovili so, da so se neznanci do hiše pripeljali z vozilom. Oškodovanko so ogovorili in rekli, da bodo pregledali položeni kabel.



V času, ko jo je eden zamotil, so ostali iz odklenjene stanovanjske hiše odtujili nekaj gotovine in nakit.



Lastnico so oškodovali za okoli 1500 evrov, poroča PU Ljubljana.