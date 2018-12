Ne nasedajte! Hodijo od hiše do hiše in zbirajo plišaste igrače

LJUBLJANA – Iz Zveze Sonček so poslali obvestilo, da so v preteklih dneh dobili več informacij, ki kažejo, da je prišlo do zlorabe njihovega imena. Neznana oseba je namreč na letaku, s katerim je zbirala plišaste igrače, uporabila ime Humanitarna organizacija Sonček. Zadevo so že predali policiji.



»Po nam znanih informacijah so to počele neznane osebe na območju Radovljice, Dobrove pri Ljubljani, Čirč in Hrastja pri Kranju. Določeni prebivalci so javili, da so dobili na dom obvestilo, v katerem piše, da lahko pustijo plišaste igrače pred stanovanji. Na obvestilu je bila navedena Humanitarna organizacija Sonček, kar so občani razumeli kot organizacija Zveza Sonček so.p. in nas o tem obvestili. Ker smo obvestilo o načrtovanem zbiranju plišastih igrač v kraju Dobrova pri Ljubljani pridobili dva dni pred načrtovano akcijo, smo zadevo prijavili policiji«, je dejal direktor Zveze Sonček so.p. Iztok Suhadolnik.



Ker obstaja verjetnost, da bodo neznane osebe nadaljevale podobne aktivnosti, Zveza Sonček obvešča javnost, da sami nikoli ne zbirajo plišastih igrač za otroke s posebnimi potrebami na način od vrat do vrat, zato vse občane prosijo, da taka ravnanja prijavijo najbližji policijski postaji.