Ne boste verjeli: profesorja želel služiti s kriminalom

BREŽICE – Verjetno študentje, ki jih v Bolgariji poučujeiz Sofije, niti zaznali niso, da je njihov profesor psihologije, doktor po izobrazbi, poletje preživel za rešetkami. Mogoče jim bo, zdaj, ko se bo začelo novo študijsko leto, razlagal, da je minuli mesec spoznaval Slovenijo, predvsem Novo mesto, bil pa je celo v Brežicah (na sodišču) in Krškem (na tožilstvu). A zagotovo se nikomur niti sanja ne, s čim si je želel zapolniti družinski proračun, s kriminalom namreč.»Ne gre za kriminalca z roba Evropske unije. Je ugleden znanstvenik z obširno znanstveno literaturo, tudi član ameriškega združenja psihologov, žal pa so razmere v Bolgariji takšne, da profesor na univerzi ob varčevanju čez poletje ostane brez plače in se ne more preživljati. Moral bi se zavedati, da je s prevozom prikolice nekaj narobe, a se ni, zato bo plačal relativno visoko ceno,« je v zaključni besedi dejal njegov zagovornikin predlagal sodnici, naj obdolženega oprosti stroškov kazenskega postopka. Bolgar je namreč povedal, da ima vsega 500 evrov plače, ima pa tudi petletnega otroka. Da bi lažje preživljal družino, se je odločil za tvegan prevoz ukradene prikolice.V avgustu letos so neznanci v Münchnu ukradli 20.000 evrov vredno kamp prikolico, gre za tihotapce, ki v zahodni Evropi kradejo vozila in jih tihotapijo na Balkan. Ukradeno prikolico je v Nemčiji prevzel omenjeni profesor, nanjo obesil bolgarske registrske tablice in jo pripel na svoj avto ter se peljal skozi Slovenijo. Moral bi priti v Srbijo, za prevoz bi dobil 1500 evrov. A njegova pot se je ustavila na mejnem prehodu v Slovenski vasi. Policist je postal pozoren na predelano številko šasije na prikolici in stekel je postopek, ki je voznika pripeljal za zapahe.Bolgar je na sodišču dejanje priznal, pravzaprav je že prej na tožilstvu v Krškem sklenil sporazum in sprejel kazen: gre za pogojno kazen leto zapora v preizkusni dobi štirih let, za tri leta je izgnan iz Slovenije, plačati pa mora tudi 13.000 evrov denarne kazni. Prav tako bo moral plačati stroške postopka in 350 evrov sodne takse. Očitno denar kljub nizki plači ni problem, prav tako vozi pet let starega BMW X1, ima tudi motor, pa hišo, zagovarjala sta ga kar dva odvetnika.Po izreku sodbe sta mu paznika novomeških zaporov snela pas in lisice, še istega dne je torej odšel domov. »Verjamem, da so v Bolgariji težke razmere, a te ne opravičujejo kriminala, še posebno zavržno pa je, da se ga poslužujete vi, ki ste intelektualec. Morali boste najti druge načine zaslužka,« mu je pred odhodom s sodišča požugala sodnica.