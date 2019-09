RIŽANA – V soboto, 28. septembra, popoldne so bili obveščeni, da je pri kamnolomu Griža neznanec podrl drevo preko ceste.



Policisti so ugotovili, da je dejansko moški z električno žago podrl drevo (višina 10 metrov), ki je padlo na cesto in jo zaprlo. Izdan mu je bil plačilni nalog zaradi kršitve 4. člena zakona o cestah.