Našli 19-letnika, ki je z nožem in orožjem grozil taksistom

LJUBLJANA – Policisti PP Ljubljana Šiška so pretekli teden odvzeli prostost 19-letnemu Ljubljančanu, ki je osumljen treh ropov voznikov taksi službe.



Dejanja je izvršil v Ljubljani tako, da je naročil prevoz do določene lokacije, kjer je nato od voznika z grožnjo zahteval denar. To je v dveh primerih podkrepil z nožem, v enem pa z orožjem.



Vozniki taksijev v nobenem primeru niso bili poškodovani, skupno pa si je prilastil okrog 170 evrov.



V okviru kriminalistične preiskave so policisti ugotovili identiteto osumljenca in pridobili odredbo za hišno preiskavo. Našli so predmete, s katerimi so lahko potrdili povezanost osumljenca s kaznivimi dejanji.



V sredo, 12. septembra, so ga s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor. Osumljenega sicer še niso obravnavali zaradi kaznivih dejanj, poroča PU Ljubljana.